L’Occident pourrait perdre au moins 285 milliards de dollars en confisquant les réserves russes

Or, une telle mesure pourrait leur coûter au moins 285 milliards de dollars, selon des calculs de Sputnik basés sur des statistiques nationales.Actuellement, les pays du G7 et l’Union européenne mettent en place un mécanisme visant à saisir les revenus générés par ces avoirs pour financer un prêt de 50 milliards de dollars à l’Ukraine. Début septembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé la création d’un nouveau "prêt de réparation" pour financer l'Ukraine à partir de ces revenus. Les responsables occidentaux appellent régulièrement à une confiscation directe des avoirs russes gelés pour financer l’Ukraine. Moscou a répété à plusieurs reprises qu’elle prendrait des mesures de réciprocité en cas de confiscation. Investissements occidentaux dans l'économie russe Selon les dernières estimations de Sputnik, fin 2023, le volume des investissements directs de l’UE, du G7, de l’Australie, de la Norvège et de la Suisse dans l’économie russe atteignait 285 milliards de dollars.Ce montant pourrait être bien plus élevé si l’on prend en compte l’interdiction de retrait de fonds de Russie, en vigueur pour les pays hostiles. Les données officielles relatives aux avoirs bloqués sur les comptes de type "C" ne sont pas divulguées. Ainsi, l’Union européenne a investi 238 milliards de dollars, dont 145,4 milliards pour Chypre, 21,7 milliards pour la France et 19,2 milliards pour l’Allemagne. Les Pays-Bas, qui ne communiquent pas le volume total de leurs investissements en Russie, pourraient détenir environ 20,8 milliards. Parmi les autres investisseurs majeurs figurent l’Italie (12,6 milliards) et l’Autriche (6,9 milliards).Les autres États membres de l’UE totalisent 11,5 milliards supplémentaires. Sanctions antirusses Après le début de l’opération spéciale en Ukraine, les pays occidentaux ont sanctionné la Banque de Russie et gelé ses réserves, sans préciser le montant exact. Selon la Banque centrale, fin juin 2021, environ 288 milliards de dollars étaient stockés en Autriche, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en France et au Japon, avec 63 milliards supplémentaires dans des pays non identifiés. Début 2022, la Banque de Russie a indiqué qu’environ la moitié de ses 630,6 milliards de dollars d’actifs étaient libellés en devises de réserve clés.

