https://fr.sputniknews.africa/20251007/lue-et-lotan-preparent-des-guerres-par-procuration-contre-la-russie-selon-un-analyste-1079164630.html
L'UE et l'Otan préparent des guerres par procuration contre la Russie, selon un analyste
L'UE et l'Otan préparent des guerres par procuration contre la Russie, selon un analyste
Sputnik Afrique
La Pologne, les États baltes et la Scandinavie sont en passe d'être entraînés dans des guerres par procuration avec la Russie, avec le soutien de l'Otan et de... 07.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-07T07:51+0200
2025-10-07T07:51+0200
2025-10-07T07:51+0200
donbass. opération russe
otan
union européenne (ue)
ukraine
russie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/07/1079164471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_612912ded3a69778764a7ddaecebb137.jpg
À ce propos, il a cité la Finlande, les États baltes, la Pologne, certains pays du Caucase et d'Asie centrale. Auparavant, l’ex-chancelière allemande Angela Merkel avait déclaré aux médias que la Pologne et les États baltes avaient saboté ses tentatives de règlement du conflit en Ukraine, provoquant indirectement le déclenchement de l’opération militaire spéciale.
ukraine
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/07/1079164471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54b288c94c796eff8148546000ef2f05.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
otan, union européenne (ue), ukraine, russie
otan, union européenne (ue), ukraine, russie
L'UE et l'Otan préparent des guerres par procuration contre la Russie, selon un analyste
La Pologne, les États baltes et la Scandinavie sont en passe d'être entraînés dans des guerres par procuration avec la Russie, avec le soutien de l'Otan et de l'UE, prévient l'expert militaire Alexandre Bartoch.
"Actuellement, c'est l'Ukraine qui joue le rôle d'agent par procuration. Les responsables politiques européens et de l'Otan s'attachent généralement à élargir le cercle des pays susceptibles d'être entraînés dans un conflit avec la Russie en tant que forces par procuration", a-t-il indiqué à Sputnik.
À ce propos, il a cité la Finlande, les États baltes, la Pologne, certains pays du Caucase et d'Asie centrale.
"C'est l'essence même de la stratégie de guerre par procuration: impliquer ces États dans des conflits armés avec la Russie", conclut l'analyste.
Auparavant, l’ex-chancelière allemande Angela Merkel avait déclaré aux médias que la Pologne et les États baltes avaient saboté ses tentatives de règlement du conflit en Ukraine, provoquant indirectement le déclenchement de l’opération militaire spéciale.