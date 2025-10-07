Afrique
Donbass. Opération russe
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
L'UE et l'Otan préparent des guerres par procuration contre la Russie, selon un analyste
L'UE et l'Otan préparent des guerres par procuration contre la Russie, selon un analyste
La Pologne, les États baltes et la Scandinavie sont en passe d'être entraînés dans des guerres par procuration avec la Russie, avec le soutien de l'Otan et de l'UE
À ce propos, il a cité la Finlande, les États baltes, la Pologne, certains pays du Caucase et d'Asie centrale. Auparavant, l’ex-chancelière allemande Angela Merkel avait déclaré aux médias que la Pologne et les États baltes avaient saboté ses tentatives de règlement du conflit en Ukraine, provoquant indirectement le déclenchement de l’opération militaire spéciale.
L'UE et l'Otan préparent des guerres par procuration contre la Russie, selon un analyste

07.10.2025
© AP Photo / Armando Babani
Military helicopters are parked at an airbase in Kocuve, about 85 kilometers (52 miles) south of Tirana, Albania, Monday, March 4, 2024 - Sputnik Afrique, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Armando Babani
S'abonner
La Pologne, les États baltes et la Scandinavie sont en passe d'être entraînés dans des guerres par procuration avec la Russie, avec le soutien de l'Otan et de l'UE, prévient l'expert militaire Alexandre Bartoch.

"Actuellement, c'est l'Ukraine qui joue le rôle d'agent par procuration. Les responsables politiques européens et de l'Otan s'attachent généralement à élargir le cercle des pays susceptibles d'être entraînés dans un conflit avec la Russie en tant que forces par procuration", a-t-il indiqué à Sputnik.

À ce propos, il a cité la Finlande, les États baltes, la Pologne, certains pays du Caucase et d'Asie centrale.
"C'est l'essence même de la stratégie de guerre par procuration: impliquer ces États dans des conflits armés avec la Russie", conclut l'analyste.
Auparavant, l’ex-chancelière allemande Angela Merkel avait déclaré aux médias que la Pologne et les États baltes avaient saboté ses tentatives de règlement du conflit en Ukraine, provoquant indirectement le déclenchement de l’opération militaire spéciale.
