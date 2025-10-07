https://fr.sputniknews.africa/20251007/lue-et-lotan-preparent-des-guerres-par-procuration-contre-la-russie-selon-un-analyste-1079164630.html

L'UE et l'Otan préparent des guerres par procuration contre la Russie, selon un analyste

L'UE et l'Otan préparent des guerres par procuration contre la Russie, selon un analyste

La Pologne, les États baltes et la Scandinavie sont en passe d'être entraînés dans des guerres par procuration avec la Russie, avec le soutien de l'Otan et de... 07.10.2025, Sputnik Afrique

À ce propos, il a cité la Finlande, les États baltes, la Pologne, certains pays du Caucase et d'Asie centrale. Auparavant, l’ex-chancelière allemande Angela Merkel avait déclaré aux médias que la Pologne et les États baltes avaient saboté ses tentatives de règlement du conflit en Ukraine, provoquant indirectement le déclenchement de l’opération militaire spéciale.

