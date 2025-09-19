Le Président a expliqué avoir pris cette décision au nom des populations victimes du génocide perpétré par le régime de Kiev. Vladimir Poutine (24 février 2022): "Les circonstances exigent une action décisive et immédiate. Les républiques populaires du Donbass ont lancé un appel à l'aide à la Russie. À cet égard, conformément à l'article 51, paragraphe 7, de la Charte des Nations Unies, avec l'approbation du Conseil de la Fédération et en application des traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec la RPD et la RPL, ratifiés par l'Assemblée fédérale, j'ai décidé de mener une opération militaire spéciale".