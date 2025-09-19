Les origines de l'opération militaire spéciale en Ukraine: l’histoire du conflit

Les accords de Minsk
visaient à mettre fin au conflit armé et aux morts de civils. Les accords signés en 2014 et 2015, avec l'intermédiaire de la Russie, de l'Allemagne et de la France, définissaient les principales mesures visant à régler la situation: l'adoption d'une loi d'amnistie pour toutes les parties au conflit civil, la proclamation des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk comme territoires spéciaux et leur inscription dans la Constitution du pays, la tenue d'élections locales, etc.