"Chat Control serait un outil parfait pour museler toute contestation"
24.10.2025
"Chat Control se présente comme un outil contre le crime, mais il risque de devenir un instrument de surveillance sans précédent, où chaque citoyen européen serait traité comme un suspect potentiel. Ce serait un dangereux pas vers un modèle totalitaire, incompatible avec les valeurs mêmes que l'Europe prétend défendre", a déclaré M.Mariani.
La Commission européenne a reporté le vote sur le projet de loi de surveillance des communications sur des messageries cryptées, intitulé Chat Control. Pour Sputnik Afrique, l'eurodéputé français Thierry Mariani est revenu sur les dangers de ce système et sur les raisons qui poussent certains pays, dont la France, à soutenir son adoption.
"Chat Control se présente comme un outil contre le crime
, mais il risque de devenir un instrument de surveillance
sans précédent, où chaque citoyen européen serait traité comme un suspect potentiel. Ce serait un dangereux
pas vers un modèle totalitaire, incompatible avec les valeurs mêmes que l’Europe prétend défendre", a déclaré M.Mariani
.
"Son véritable objectif n’est pas la sécurité, mais la maîtrise de l’opinion. Chat Control serait un outil parfait pour museler toute contestation, notamment celle qui monte contre l’immigration de masse ou contre la dérive autoritaire de son pouvoir. Derrière le discours technocratique, c’est bien un projet totalitaire qui se dessine", a ajouté l'eurodéputé français sur le soutien de la France à Chat Control.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact