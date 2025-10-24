https://fr.sputniknews.africa/20251024/chat-control-serait-un-outil-parfait-pour-museler-toute-contestation-1079837965.html

"Chat Control serait un outil parfait pour museler toute contestation"

La Commission européenne a reporté le vote sur le projet de loi de surveillance des communications sur des messageries cryptées, intitulé Chat Control. Pour... 24.10.2025, Sputnik Afrique

"Chat Control se présente comme un outil contre le crime, mais il risque de devenir un instrument de surveillance sans précédent, où chaque citoyen européen serait traité comme un suspect potentiel. Ce serait un dangereux pas vers un modèle totalitaire, incompatible avec les valeurs mêmes que l’Europe prétend défendre", a déclaré M.Mariani.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

