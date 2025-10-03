Afrique
Russie: Terre de Culture
Jalons importants de l'histoire et de la culture russes, langue et formation, astuces d'adaptation à la vie dans le pays de la neige et, surtout, mystérieuse âme russe. Dans des épisodes de podcast d'une demi-heure, nous découvrirons ensemble cette culture dans toute sa diversité.
https://fr.sputniknews.africa/20251003/langues-africaines-retour-aux-sources-1079049742.html
Langues africaines: retour aux sources
Que se passe-t-il quand une langue disparaît ou est dominée? Est-ce seulement un mot qui s'efface… ou toute une culture? À Moscou, trois voix africaines se... 03.10.2025
2025-10-03T14:53+0200
2025-10-03T14:53+0200
russie: terre de culture
afrique
podcasts
musique
langue
moscou
rappeur
écrivains
éditions
Que se passe-t-il quand une langue disparaît ou est dominée? Est-ce seulement un mot qui s’efface… ou toute une culture? À Moscou, trois voix africaines se sont réunies autour d’un même enjeu: sauver, promouvoir et transmettre les langues autochtones.
Fred Vinces, rappeur congolais, choisit de chanter en lingala et en kituba — pour parler directement au cœur des enfants de son village. Eugène Ébodé, romancier camerounais, rappelle l’importance de faire en sorte que "les langues africaines soient à la table du monde" et que ces langages "sont des vaisseaux interstellaires".Rabiaa Marhouch, écrivaine et éditrice marocaine, amazighe de cœur, œuvre pour que chaque enfant puisse lire dans sa langue maternelle, partout dans le monde.Dans cet épisode de Russie: Terre de culture, les invités, venus à Moscou pour des événements différents, explorent les richesses et les déchirements liés au fait de maîtriser plus d’une langue depuis l’enfance.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify
afrique
moscou
14:53 03.10.2025
Russie: Terre de Culture
Que se passe-t-il quand une langue disparaît ou est dominée? Est-ce seulement un mot qui s’efface… ou toute une culture? À Moscou, trois voix africaines se sont réunies autour d’un même enjeu: sauver, promouvoir et transmettre les langues autochtones.
Fred Vinces, rappeur congolais, choisit de chanter en lingala et en kituba — pour parler directement au cœur des enfants de son village.
Eugène Ébodé, romancier camerounais, rappelle l’importance de faire en sorte que "les langues africaines soient à la table du monde" et que ces langages "sont des vaisseaux interstellaires".
Rabiaa Marhouch, écrivaine et éditrice marocaine, amazighe de cœur, œuvre pour que chaque enfant puisse lire dans sa langue maternelle, partout dans le monde.
Dans cet épisode de Russie: Terre de culture, les invités, venus à Moscou pour des événements différents, explorent les richesses et les déchirements liés au fait de maîtriser plus d’une langue depuis l’enfance.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
