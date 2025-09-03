https://fr.sputniknews.africa/20250903/au-festival-afro-russie-a-moscou-jai-senti-quil-y-avait-juste-de-lamour-1077879128.html

Au festival Afro-Russie à Moscou, "j'ai senti qu'il y avait juste de l'amour"

Freud Vinces, “un rappeur qui éveille les consciences”, a voulu faire partager aux auditeurs de la nouvelle édition du podcast Terre de culture les impressions... 03.09.2025, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/03/1077878968_0:61:1180:725_1920x0_80_0_0_eda87f67055bfdf9da29893280819a7b.jpg

Au festival Afro-Russie à Moscou, "j'ai senti qu'il y avait juste de l'amour" Sputnik Afrique Freud Vinces, “un rappeur qui éveille les consciences”, a voulu faire partager aux auditeurs de la nouvelle édition du podcast Terre de culture les impressions que lui a laissée sa première prestation en Russie.

Les autres musiciens et artistes congolais, invités de cette émission:🎙Bioman Badman🎙Rousson🎙DJ Antivirus◼️ Écouter le nouvel épisode de Russie: Terre de Culture en entier, sur le site ou dans le lecteur intégré.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify

