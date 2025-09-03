https://fr.sputniknews.africa/20250903/au-festival-afro-russie-a-moscou-jai-senti-quil-y-avait-juste-de-lamour-1077879128.html
Au festival Afro-Russie à Moscou, "j'ai senti qu'il y avait juste de l'amour"
Au festival Afro-Russie à Moscou, "j'ai senti qu'il y avait juste de l'amour"
Freud Vinces, "un rappeur qui éveille les consciences", a voulu faire partager aux auditeurs de la nouvelle édition du podcast Terre de culture les impressions...
Freud Vinces, “un rappeur qui éveille les consciences”, a voulu faire partager aux auditeurs de la nouvelle édition du podcast Terre de culture les impressions que lui a laissée sa première prestation en Russie.
Les autres musiciens et artistes congolais, invités de cette émission:🎙Bioman Badman🎙Rousson🎙DJ Antivirus◼️ Écouter le nouvel épisode de Russie: Terre de Culture en entier, sur le site ou dans le lecteur intégré.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify
Freud Vinces, “un rappeur qui éveille les consciences”, a voulu faire partager aux auditeurs de la nouvelle édition du podcast Terre de culture les impressions que lui a laissée sa première prestation en Russie.
"Aujourd'hui, j'arrive en Russie, on m'accueille, les fans sont très contents et j'étais encore mille fois plus content juste après ma prestation. Tu vois, des Russes qui viennent faire des photos. Ils ne comprennent pas le kituba, mais quand même, il y à de l'attraction, il y a le feeling et c'est vraiment un plaisir."
Les autres musiciens et artistes congolais, invités de cette émission:
◼️ Écouter le nouvel épisode de Russie: Terre de Culture en entier, sur le site ou dans le lecteur intégré.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify