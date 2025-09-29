https://fr.sputniknews.africa/20250929/parler-avec-cur-de-la-litterature-africaine-avec-eugene-ebode-et-rabiaa-marhouch-1078845939.html

Parler avec cœur de la littérature africaine avec Eugène Ébodé et Rabiaa Marhouch

Parler avec cœur de la littérature africaine avec Eugène Ébodé et Rabiaa Marhouch

"Mon sang a traversé la forêt" — voici une expression intraduisible en langue fang-beti. Et si les langues africaines étaient des clés pour explorer la...

Parler avec cœur de la littérature africaine avec Eugène Ébodé et Rabiaa Marhouch Sputnik Afrique "Mon sang a traversé la forêt" — voici une expression intraduisible en langue fang-beti. Et si les langues africaines étaient des clés pour explorer la richesse culturelle?

De Yaoundé à Rabat, du wolof à l'amazighe, ils luttent pour que chaque langue ait sa place à la table du monde et que chaque enfant bilingue y découvre sa liberté.Bientôt, dans le nouvel épisode du podcast Russie: Terre de Culture, une conversation avec:🎙 Eugène Ébodé, écrivain, titulaire de la chaire des littératures africaines à l'Académie du Maroc,🎙 Rabiaa Marhouch, écrivaine, éditrice, voix de la littérature amazighe et africaine.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify

