https://fr.sputniknews.africa/20250929/parler-avec-cur-de-la-litterature-africaine-avec-eugene-ebode-et-rabiaa-marhouch-1078845939.html
Parler avec cœur de la littérature africaine avec Eugène Ébodé et Rabiaa Marhouch
Parler avec cœur de la littérature africaine avec Eugène Ébodé et Rabiaa Marhouch
Sputnik Afrique
"Mon sang a traversé la forêt" — voici une expression intraduisible en langue fang-beti. Et si les langues africaines étaient des clés pour explorer la... 29.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-29T11:22+0200
2025-09-29T11:22+0200
2025-09-29T11:23+0200
russie: terre de culture
podcasts
littérature
écrivains
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/1d/1078845591_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_7988119da9afeef11bd45b82bb695000.jpg
Parler avec cœur de la littérature africaine avec Eugène Ébodé et Rabiaa Marhouch
Sputnik Afrique
"Mon sang a traversé la forêt" — voici une expression intraduisible en langue fang-beti. Et si les langues africaines étaient des clés pour explorer la richesse culturelle?
De Yaoundé à Rabat, du wolof à l'amazighe, ils luttent pour que chaque langue ait sa place à la table du monde et que chaque enfant bilingue y découvre sa liberté.Bientôt, dans le nouvel épisode du podcast Russie: Terre de Culture, une conversation avec:🎙 Eugène Ébodé, écrivain, titulaire de la chaire des littératures africaines à l'Académie du Maroc,🎙 Rabiaa Marhouch, écrivaine, éditrice, voix de la littérature amazighe et africaine.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/1d/1078845591_87:0:1194:830_1920x0_80_0_0_1f0fca51c1bce35d3f7319464018906f.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
podcasts, littérature, écrivains, afrique, аудио
podcasts, littérature, écrivains, afrique, аудио
Parler avec cœur de la littérature africaine avec Eugène Ébodé et Rabiaa Marhouch
11:22 29.09.2025 (Mis à jour: 11:23 29.09.2025)
"Mon sang a traversé la forêt" — voici une expression intraduisible en langue fang-beti. Et si les langues africaines étaient des clés pour explorer la richesse culturelle?
De Yaoundé à Rabat, du wolof à l'amazighe, ils luttent pour que chaque langue ait sa place à la table du monde et que chaque enfant bilingue y découvre sa liberté.
Bientôt, dans le nouvel épisode du podcast Russie: Terre de Culture, une conversation avec:
🎙 Eugène Ébodé, écrivain, titulaire de la chaire des littératures africaines à l'Académie du Maroc,
🎙 Rabiaa Marhouch, écrivaine, éditrice, voix de la littérature amazighe et africaine.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify