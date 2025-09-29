Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Russie: Terre de Culture
Jalons importants de l'histoire et de la culture russes, langue et formation, astuces d'adaptation à la vie dans le pays de la neige et, surtout, mystérieuse âme russe. Dans des épisodes de podcast d'une demi-heure, nous découvrirons ensemble cette culture dans toute sa diversité.
https://fr.sputniknews.africa/20250929/parler-avec-cur-de-la-litterature-africaine-avec-eugene-ebode-et-rabiaa-marhouch-1078845939.html
Parler avec cœur de la littérature africaine avec Eugène Ébodé et Rabiaa Marhouch
Parler avec cœur de la littérature africaine avec Eugène Ébodé et Rabiaa Marhouch
Sputnik Afrique
"Mon sang a traversé la forêt" — voici une expression intraduisible en langue fang-beti. Et si les langues africaines étaient des clés pour explorer la... 29.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-29T11:22+0200
2025-09-29T11:23+0200
russie: terre de culture
podcasts
littérature
écrivains
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/1d/1078845591_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_7988119da9afeef11bd45b82bb695000.jpg
Parler avec cœur de la littérature africaine avec Eugène Ébodé et Rabiaa Marhouch
Sputnik Afrique
"Mon sang a traversé la forêt" — voici une expression intraduisible en langue fang-beti. Et si les langues africaines étaient des clés pour explorer la richesse culturelle?
De Yaoundé à Rabat, du wolof à l'amazighe, ils luttent pour que chaque langue ait sa place à la table du monde et que chaque enfant bilingue y découvre sa liberté.Bientôt, dans le nouvel épisode du podcast Russie: Terre de Culture, une conversation avec:🎙 Eugène Ébodé, écrivain, titulaire de la chaire des littératures africaines à l'Académie du Maroc,🎙 Rabiaa Marhouch, écrivaine, éditrice, voix de la littérature amazighe et africaine.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Maria Balareva
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/1d/1078845591_87:0:1194:830_1920x0_80_0_0_1f0fca51c1bce35d3f7319464018906f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, littérature, écrivains, afrique, аудио
podcasts, littérature, écrivains, afrique, аудио

Parler avec cœur de la littérature africaine avec Eugène Ébodé et Rabiaa Marhouch

11:22 29.09.2025 (Mis à jour: 11:23 29.09.2025)
Russie: Terre de Culture
Parler avec cœur de la littérature africaine avec Eugène Ébodé et Rabiaa Marhouch
S'abonner
- Sputnik Afrique
Maria Balareva
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
"Mon sang a traversé la forêt" — voici une expression intraduisible en langue fang-beti. Et si les langues africaines étaient des clés pour explorer la richesse culturelle?
De Yaoundé à Rabat, du wolof à l'amazighe, ils luttent pour que chaque langue ait sa place à la table du monde et que chaque enfant bilingue y découvre sa liberté.
Bientôt, dans le nouvel épisode du podcast Russie: Terre de Culture, une conversation avec:
🎙 Eugène Ébodé, écrivain, titulaire de la chaire des littératures africaines à l'Académie du Maroc,
🎙 Rabiaa Marhouch, écrivaine, éditrice, voix de la littérature amazighe et africaine.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала