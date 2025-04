"La création nous sort de l’enfer"

https://fr.sputniknews.africa/20250401/la-creation-nous-sort-de-lenfer-1071384491.html

Dans cet épisode d'Identités Africaines, nous avons échangé avec deux écrivains africains sur l'identité, la langue et la littérature. Ils nous livrent leur vision du rôle de l'écriture dans la mémoire collective et l'évolution des récits africains, entre héritage et renouveau.

Romancier et essayiste, Eugène Ebodé explore dans son œuvre la mémoire, l’exil et l’identité. Il insiste sur l’importance pour les écrivains africains de s’approprier leur propre narration et de ne pas laisser d’autres raconter leur histoire à leur place.Écrivaine, éditrice et chroniqueuse littéraire marocaine, Rabiaa Marhouch écrit en plusieurs langues, illustrant la richesse et la complexité des identités africaines. Elle souligne le rôle fondamental de la langue dans la transmission culturelle et la diversité des imaginaires.À travers leurs récits, Eugène Ebodé et Rabiaa Marhouch nous rappellent que la littérature africaine est en perpétuelle évolution, enracinée dans l’histoire mais tournée vers l’avenir. Leurs voix s’ajoutent au riche tissu du récit africain, illustrant une identité en mouvement, toujours en quête de nouvelles expressions.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.

