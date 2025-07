https://fr.sputniknews.africa/20250710/monnaie-numerique-le-probleme-de-la-bce-est-de-garantir-les-interets-des-oligarques-banquiers--1075362468.html

Monnaie numérique :"Le problème de la BCE est de garantir les intérêts des oligarques banquiers"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Jean-François Geneste, PDG de World Advanced Research Project Agency, explique pourquoi le passage vers la monnaie... 10.07.2025, Sputnik Afrique

Monnaie numérique :«Le problème de la BCE est de garantir les intérêts des oligarques banquiers» Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Jean-François Geneste, PDG de World Advanced Research Project Agency, explique pourquoi le passage vers la monnaie numérique de banque centrale est nécessaire pour juguler les défauts générés par le système financier mondial occidental. Néanmoins, il pointe les risques de dérives totalitaires à éviter.

Concernant l’idée de la Banque centrale européenne (BCE) de créer deux monnaies distinctes - une de gros pour les relations interbancaires et une autre de détail pour les déposants - l’expert estime que "si on en n’avait qu’un seul type, cela supprimerait le système bancaire parasitaire actuel pour ne plus nécessiter qu’une banque centrale". Dans le même sens, il déclare que " pour avoir anticipé la création de l’euro numérique il y a quelques années, j’ai écrit à madame Christine Lagarde, présidente de la BCE […] J’ai tout de suite vu que le plus gros problème de la BCE était de garantir les intérêts des oligarques banquiers de la zone euro, alors qu’il y a une occasion historique pour s’en débarrasser".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

