Finances-US-UE: Sommes-nous dans la même dynamique qui a provoqué la crise asiatique de 1997?

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Philippe Murer, économiste français, analyse les risques de déclenchement d’une grave crise financière et monétaire en... 24.03.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Philippe Murer, économiste français, analyse les risques de déclenchement d'une grave crise financière et monétaire en cas de mise sur pied d'un yen carry trade inverse par les investisseurs japonais. "Cette situation critique refait de l'or la valeur refuge pour tous les investisseurs internationaux".

"Outre les causes endogènes de la crise asiatique de 1997, qui évidement diffèrent de la situation actuelle aussi bien au Japon que dans le reste de la région du Sud-Est Asiatique, il est vrai que si les investisseurs japonais, ayant profité des largesses de la politique monétaire de la Banque centrale de leur pays qui maintient des taux directeurs pratiquement nuls depuis des années, se décident à enclencher une dynamique d’un Yen carry Trade inverse pour vendre leurs positions dans les obligations US et européennes et rapatrier leurs fonds, le système financier et monétaire occidental risquerait de connaître une crise bien plus grave que celle de 2008-2009 suite à la faillite de la banque d’affaires américaine Lehman Brothers", affirme Philippe Murer, économiste, essayiste et homme politique français, cofondateur du Mouvement Politique Citoyen (MPC).Dans le même sens, l’expert explique que "c’est cette situation très critique actuellement qui refait de l’or la valeur refuge pour les investisseurs internationaux et non plus les obligations d’État américaine ou européenne. C'est l'or parce que, effectivement, tout le monde sent bien que le risque, ce n'est pas seulement l'effondrement du marché financier, c'est également l'effondrement de la confiance dans les monnaies. Un risque d'hyperinflation à terme également, qui reste ébouleux pour l'instant, mais qui est réel".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

