Soudan: après le palais présidentiel, l'armée reprend le contrôle de la banque centrale à Khartoum

Soudan: après le palais présidentiel, l'armée reprend le contrôle de la banque centrale à Khartoum

22.03.2025

"Nos forces ont remporté de nouveaux succès la nuit dernière, éliminant des centaines de membres de la milice qui ont tenté de s'échapper", a indiqué le...

Selon le général Nabil Abdullah, l'armée s'est emparée de plusieurs bâtiments importants du centre de la capitale. Des opérations de nettoyage et de sécurisation sont en cours dans le centre et l'ouest de Khartoum, selon lui. La veille, les forces armées avaient repris le contrôle du palais présidentiel et des bâtiments ministériels, occupés par les Forces de soutien rapide pendant plus de deux ans.

