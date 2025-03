https://fr.sputniknews.africa/20250304/la-balkanisation-decidee-lors-de-la-conference-de-berlin-en-1884-au-cur-des-conflits-en-afrique-1070933757.html

La balkanisation décidée lors de la conférence de Berlin en 1884 au cœur des conflits en Afrique

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Roll Stéphane Ngomat, président de l’Union Paix et Sécurité Africaine, explique les origines historiques de ce... 04.03.2025, Sputnik Afrique

La balkanisation décidée lors de la conférence de Berlin en 1884 au cœur des conflits en Afrique Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Roll Stéphane Ngomat, président de l’Union Paix et Sécurité Africaine, explique les origines historiques de ce problème. Il remonte à la période coloniale, aux politiques, aux questions économiques et sociales du déclenchement et de la persistance des conflits armés en Afrique.

"L’une des raisons profondes de déclenchement et de la persistance des conflits et des rébellions armés de tout genre en Afrique est la balkanisation du continent décidée et appliquée par les anciennes puissances coloniales européennes lors de la Conférence de Berlin, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, qui marqua l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l'Afrique ", affirme à Radio Sputnik Afrique Roll Stéphane Ngomat, président de l’Union Paix et Sécurité Africaine (APSU). " Cette politique de balkanisation conçue dans le seul but de servir les intérêts des colons venus pour s’accaparer les richesses du continent africain n’a pas tenu compte des différentes ethnies, des tribus et des peuples qui vivaient en harmonie et dans la paix depuis des siècles. Malheureusement les retombées sociologiques, politiques, économiques, religieuses et culturelles néfastes de ce partage colonial de l’Afrique sont toujours présentes et influentes dans les dynamiques qui génèrent les conflits dans les différentes régions du continent", ajoute-t-il.Dans le même temps, Roll Stéphane Ngomat affirme que "le bilan de la coopération entre les États africains et la Russie dans les domaines de la sécurité et de la Défense est absolument positif, comme nous pouvons le constater visuellement dans plusieurs pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Ces États, qui étaient presque défaillants, ont réussi en un temps record à rétablir leur souveraineté sur leurs territoires et à mettre un terme à l’anarchie des groupes terroristes et rebelles et à remettre l’État au centre du fonctionnement de leurs pays grâce à l’apport décisif des instructeurs et de l’armement russes. La majorité des pays africains, qui ont tous voté contre les sanctions antirusses en 2022 au Conseil de sécurité, souhaitent que cette coopération s’étende vers d’autres domaines comme l’agriculture, l’industrie, l’enseignement et la recherche, la santé et les infrastructures".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

