https://fr.sputniknews.africa/20250217/le-continent-africain-sera-le-prochain-grand-centre-mondial-de-developpement-1070697320.html

"Le continent africain sera le prochain grand centre mondial de développement"

"Le continent africain sera le prochain grand centre mondial de développement"

Sputnik Afrique

C'est ce qu'affirme auprès de Sputnik la directrice de l'Institut d'études africaines de l'Académie russe des sciences. 17.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-17T18:47+0100

2025-02-17T18:47+0100

2025-02-17T18:47+0100

opinion

afrique

russie

union africaine (ua)

occident

croissance

énergie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/11/1070697152_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5dc7f1a5012e5107594df0e81de4f5ae.jpg

"J'estimais avant que cela se produirait d'ici 2050, mais avec l'accélération des événements, je pense que cela aura lieu 10 à 15 ans plus tôt", analyse Irina Abramova. L'Afrique possède toutes les ressources et un potentiel démographique pour un développement réussi, fait valoir la chercheuse. Et de souligner que le continent africain ne vise pas une "croissance économique abstraite", mais une amélioration de la qualité de vie des Africains à travers le développement. C'est ce qui est fixé dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Accès à l'énergie, un des problèmes à résoudre Presque la moitié de la population africaine n'a pas d'électricité, pointe Mme Abramova. L'Occident a développé les technologies vertes au cours des 20 dernières années et souhaite les généraliser au monde entier, notamment à l'Afrique, explique la chercheuse. Par contre, la Russie propose une vision globale qui tient compte des particularités de chaque pays et offre le type d'énergie le plus convenable. Moscou ne se limite pas à l'énergie nucléaire, mais propose également des solutions liées à l'hydroélectricité et aux centrales à gaz.

afrique

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, afrique, russie, union africaine (ua), occident, croissance, énergie