"Moscou et Pékin ont des intérêts convergents face à un Occident très agressif"

"Moscou et Pékin ont des intérêts convergents face à un Occident très agressif"

Le15 mai, Vladimir Poutine est arrivé en Chine pour rencontrer son homologue Xi Jinping. Il s’agit du premier déplacement à l’étranger du chef du Kremlin... 17.05.2024, Sputnik Afrique

«Moscou et Pékin ont des intérêts convergents face à un Occident très agressif» Sputnik Afrique Le15 mai, Vladimir Poutine est arrivé en Chine pour rencontrer son homologue Xi Jinping. Il s’agit du premier déplacement à l’étranger du chef du Kremlin depuis sa réélection. Pour Sputnik Afrique, François Asselineau, homme politique français, président du parti politique UPR a commenté cette rencontre entre les deux leaders.

"Du point de vue géopolitique, il est évident que Moscou et Pékin ont des intérêts convergents face à un Occident qui est mené par les États-Unis et qui est très agressif." a déclaré François Asselineau sur la visite de Vladimir Poutine à Pékin.Retrouvez également dans ce numéro:- Ibrahima Namaiwa, consultant Indépendant, acteur/activiste de la société civile nigérienne, membre du Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable (MPCR) sur les États-Unis qui ont cherché à imposer au Niger une liste de pays avec lesquels elle ne devait pas coopérer.- Dr. Evariste Ngarlem Toldé politologue tchadien sur les élections présidentielles au Tchad- Abdoulaye Nabaloum, Membre fondateur de l'association Actions pour la Souveraineté des Peuples, Président de la Confédération des Associations et Mouvements Panafricains de l'Afrique de l'Ouest sur la première Journée des coutumes et des traditions organisée au Burkina Faso.- Aliu Tounkara, membre du Conseil national de Transition malien sur le bilan du dialogue intermalien.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

