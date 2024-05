https://fr.sputniknews.africa/20240517/ce-que-les-medias-occidentaux-disent-de-la-visite-de-poutine-en-chine-1066594474.html

Ce que les médias occidentaux disent de la visite de Poutine en Chine

De nombreux médias occidentaux ont analysé la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, y voyant notamment une réponse aux menaces américaines contre les... 17.05.2024, Sputnik Afrique

La rencontre entre le Président russe et son homologue chinois a été très commentée en Occident, certains mettant l'accent sur un renforcement des liens diplomatiques, d'autres sur une réponse à l'administration Biden.Financial Times : la visite de Poutine était une réprimande claire contre les États-Unis après que le secrétaire d'État Blinken a exhorté le mois dernier la Chine à abandonner son soutien à la Russie. New York Times : La Chine est attachée à un partenariat avec la Russie, car elle la considère comme un contrepoids essentiel à leur rival commun, les États-Unis. Times : Les dirigeants russe et chinois se sont rencontrés 40 fois en 15 ans de relations débutées en 2009, lorsque Xi Jinping était vice-président de la Chine. Guardian : La volonté de Moscou et de Pékin d'approfondir leurs liens militaires est le dernier d'une série de signaux indiquant que les relations entre les deux pays sont plus fortes que jamais.Vladimir Poutine s'est rendu en Chine pour une visite d'État, en vue d'approfondir le partenariat stratégique entre Moscou et Pékin. Les vues des deux pays "sont proches ou concordantes", a-t-il notamment déclaré après une entrevue avec Xi Jinping.

