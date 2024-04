https://fr.sputniknews.africa/20240405/trois-pays-africains-demandent-au-g7-de-revoir-le-mecanisme-de-certification-des-diamants-1065932414.html

Trois pays africains demandent au G7 de revoir le mécanisme de certification des diamants

L'Angola, le Botswana et la Namibie ont demandé au G7 d'abroger la disposition qui oblige les producteurs de diamants à les envoyer en Belgique pour... 05.04.2024, Sputnik Afrique

Le G7 devrait annuler sa nouvelle règle obligeant les producteurs de diamants à les envoyer en Belgique pour certification. Les dirigeants angolais, botswanais et namibiens ont adressé une lettre à ce sujet au G7, a annoncé ce vendredi 5 avril le Président du Botswana, Mokgweetsi Masisi.Le Président a rappelé que cette règle adoptée par le G7 était une tentative de limiter l'importation de diamants russes.Pourtant la décision du G7 de traquer les diamants nuit aux intérêts des pays africains et en particulier du Botswana, qui se classe au premier rang africain en termes de production de diamants.Selon lui, la transformation de la Belgique en seul centre de vérification des diamants "est arrogante".Marché perturbéDe plus, le système de certification exigé par le G7 a entraîné des perturbations dans le commerce mondial des diamants, a-t-il rappelé.En décembre 2023, les pays du G7 ont annoncé l'introduction de restrictions sur l'importation de diamants extraits ou transformés en Russie à partir du 1er janvier 2024. Le 1er mars, des restrictions sont également entrées en vigueur pour les diamants russes traités dans d'autres pays.Dans une déclaration commune, les dirigeants du G7 ont convenu d’établir un "mécanisme robuste" de vérification et de certification des diamants bruts au sein du G7 d’ici le 1er septembre.

