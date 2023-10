https://fr.sputniknews.africa/20231028/top-10-des-pays-producteurs-de-diamants-en-afrique-en-2022-1063139357.html

Top-10 des pays producteurs de diamants en Afrique en 2022

Top-10 des pays producteurs de diamants en Afrique en 2022

Le Botswana, la RDC, l’Afrique du Sud occupent le podium des principaux producteurs de diamants sur le continent africain riche en cette pierre précieuse... 28.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-28T14:59+0200

2023-10-28T14:59+0200

2023-10-28T15:01+0200

afrique

diamants

production

botswana

république démocratique du congo (rdc)

afrique du sud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1c/1063139190_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a0585755c4e100d8189ed20980548ef.jpg

Deuxième producteur de diamants après la Russie, le Botswana arrive en tête de ce classement à l’échelle régionale, c’est ce qui ressort des données publiées par le système de certification du Processus de Kimberley pour l’année 2022.Alors que la Russie en a produit 41,9 millions de carats pour 3,5 milliards de dollars, le volume de production botswanaise a atteint 24,5 millions de carats et d’une valeur de 4,7 milliards de dollars.La République démocratique du Congo (RDC) se positionne à la deuxième place des nations africaines (la quatrième mondiale) avec un volume de production de 9,9 millions de carats et d’une valeur de près de 65 millions de dollars.La troisième place est occupée par l’Afrique du Sud, connue depuis longtemps pour sa production de diamants, a pris la troisième place parmi les nations africaines (la cinquième mondiale). Son volume de production représente 9,6 millions de carats avec une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars.L’Angola (8,7 millions de carats pour 1,9 milliards de dollars) et le Zimbabwe (4,4 millions de carats pour 424 millions de dollars) sont classés respectivement quatrième et cinquième (sixième et septième à l’échelle mondiale).La liste se poursuit avec la Namibie, le Lesotho, la Sierra Leone, la Tanzanie et la Guinée, chacun apportant sa propre contribution au paysage de la production de diamants en Afrique.Autrement dit, huit États du continent sont entrés dans le top 10 mondial.Divers objectifs de productionMême si le Botswana n'a produit que 59% du poids des diamants russes en 2022, sa valeur commerciale était environ 1,5 fois supérieure à celle de la Russie pour la même année.L'Angola, qui est classé 6e pour sa production, est en même temps 3e en termes de valeur. Ces deux pays, ainsi que l’Afrique du Sud, le Canada et la Namibie, produisent des diamants bruts de qualité gemme, contrairement à des pays comme la Russie et la RDC dont les diamants sont produits principalement à des fins industrielles.

afrique

botswana

république démocratique du congo (rdc)

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, diamants, production, botswana, république démocratique du congo (rdc), afrique du sud