Production de diamants: l'Afrique et la Russie leaders incontestés dans ce domaine

Les diamants bruts sont produits dans 22 pays du monde, qui en extraient depuis les gisements situés sur leur territoire. La Russie occupe la première place en tant que principal producteur mondial de diamants bruts, avec une extraction de près de 42 millions de carats en 2022, devançant de loin ses concurrents. Elle est suivie du Botswana (24,8 millions de carats) et du Canada (16,2 millions de carats).Cela découle du classement qui montre les leaders de la production de diamants bruts en termes de poids et de valeur. Il utilise les données du Processus de Kimberley (PK), un forum de négociation et un organisme de certification international en vue de prévenir l'entrée des diamants de conflits dans le marché international. Les estimations du Dr Ashok Damarupurshad, spécialiste des métaux précieux et des diamants en Afrique du Sud, sont aussi prises en considération.La production russe de diamants représentait en 2022 plus d'un tiers (35%) de la production mondiale en volume, ou en carats. Cependant, le pays se classe deuxième en termes de valeur de production de diamants, avec une valeur totale d'un peu plus de 3,55 milliards de dollars (22% de la valeur de la production mondiale).Production de diamants brutsLa croissance de la production de diamants au Botswana en 2022 a permis au pays de rester le deuxième au monde en termes de quantité (en carats) extraite et le premier producteur de diamants en valeur. La production canadienne de diamants suit une tendance à la baisse, à mesure que les mines s'épuisent et que du minerai à plus faible teneur est extrait.Dans le top 10 viennent ensuite la RDC (près de 10 millions de carats), l'Afrique du Sud (près de 9,7 millions de carats),l'Angola (près de 8,8 millions),le Zimbabwe (près de 4,5 millions), la Namibie (2 millions), le Lesotho (0,728 million) et la Sierra Leone (0,69 million).Les 10 principaux pays producteurs de diamants bruts, en poids, représentent 99,2% de tous les diamants bruts extraits en 2022.Production de diamants par valeurCependant, un volume extrait plus élevé ne signifie pas nécessairement une meilleure valeur. D'autres facteurs comme la taille, la couleur et la clarté l'influencent également.Ainsi, même si le Botswana n'a produit que 59% du poids des diamants russes en 2022, sa valeur commerciale était de près de 5 milliards de dollars, soit environ 1,5 fois supérieure à celle de la Russie pour la même année.L'Angola, qui est classé 6e pour la production, est en même temps 3e pour la valeur des diamants. Ces deux pays, ainsi que l’Afrique du Sud, le Canada et la Namibie, produisent des diamants bruts de qualité gemme, contrairement à des pays comme la Russie et la RDC dont les diamants sont produits principalement à des fins industrielles.Le classement des pays pour la production de diamants par valeur en 2022 est le suivant.

