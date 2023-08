https://fr.sputniknews.africa/20230821/des-fontaines-de-diamants-jaillissent-alors-que-les-supercontinents-se-desagregent-1061494727.html

Des fontaines de diamants jaillissent alors que les supercontinents se désagrègent

L'éclatement des supercontinents et les glissements des plaques tectoniques peuvent déclencher des éruptions qui projettent des fontaines de diamants à la... 21.08.2023

Les chercheurs ont reconstruit un modèle de l'éclatement des supercontinents, pendant lequel des éruptions volcaniques envoient des fontaines de diamants à la surface de la Terre, rapporte le site Live Science.Il a fait savoir que les chercheurs avaient remarqué que les kimberlites se produisaient le plus souvent pendant les périodes où les plaques tectoniques se réarrangent de manière importante, comme lors de l'éclatement du supercontinent Pangée qui était autrefois formé des six continents actuels de la Terre et qui a aujourd’hui disparu."Les diamants sont assis à la base des continents depuis des centaines de millions, voire des milliards d'années. Il doit y avoir un stimulus qui les propulse soudainement, car ces éruptions elles-mêmes sont vraiment puissantes et explosives", a révélé le chercheur.Aider à trouver de nouveaux gisementsLui et ses collègues ont commencé par rechercher des corrélations entre l'âge des kimberlites et le degré de fragmentation des plaques se produisant à ces moments. Ils ont découvert qu'au cours des 500 derniers millions d'années, il y avait un schéma où les plaques commençaient à se séparer, puis 22 à 30 millions d'années plus tard, les éruptions de kimberlite culminaient.Par exemple, les chercheurs ont découvert que les éruptions de kimberlites avaient commencé dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique et l'Amérique du Sud environ 25 millions d'années après l'éclatement du supercontinent sud du Gondwana, il y a environ 180 millions d'années. L'Amérique du Nord d'aujourd'hui a également connu un pic de kimberlites après que la Pangée a commencé à se diviser il y a près de 250 millions d'années.

