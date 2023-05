https://fr.sputniknews.africa/20230531/quatre-pays-africains-parmi-les-leaders-de-la-production-mondiale-des-diamants-1059633923.html

Quatre pays africains parmi les leaders de la production mondiale des diamants

L’industrie mondiale de diamants est dominée aujourd’hui par six pays assurant ensemble près de 80% du volume total de la production en carats et en valeur. On... 31.05.2023, Sputnik Afrique

Avec la Russie en tête disposant 12 mines à ciel ouvert et gardant la première place malgré les sanctions occidentales, le top-5 des producteurs de diamants fait apparaitre trois pays africains, selon les données récemment publiées sur le site Processus Kimberley, forum de négociation international réunissant les représentants des pays de l’industrie du diamant.Le Botswana se place au deuxième rang en termes de volume en carats. Ces statistiques mettent en lumière l'importance du continent africain dans l’industrie mondiale du diamant.1. La Russie représente 32,94% de la production mondiale2. Le Botswana (19,11%)3. Le Canada (14,84%)4. La République démocratique du Congo (10,93%)5. L’Afrique du Sud (8,18%)L’extraction mondiale de diamants en 2021 a été estimée à 118,7 millions de carats, selon les statistiques du Processus Kimberley. Le quasi-monopole du marché russe avec la société minière Alrosa, exploite presque 90% des diamants dans le pays.Les diamants africains sont les plus précieux au mondeQuant au classement mondial en termes de valeur, le Botswana arrive en tête (28,54%), devançant la Russie (20,45%), l’Angola (12,58%), le Canada (11,70%) et l’Afrique du Sud (10,52%).Le coût total des diamants exploités en 2021 a atteint 12,9 milliards de dollars. Les centres de commerce des diamants sont implantés à Anvers (Belgique), Doubaï (Émirats arabes unis), Mumbai (Inde) et Tel-Aviv (Israël). Les négociants de diamants ont le privilège d’acheter aux sociétés minières un nombre déterminé de diamants bruts par an. Ces derniers rejoignent le circuit de distribution global pour ensuite se faire transformer en objets de luxe, précise l’agence Mena.

