Voici comment le Zimbabwe a réussi à stocker 300.000 carats de diamants

Le nouveau système de redevances minières, entré en vigueur en octobre dernier, a permis au Zimbabwe de stocker plus de 300.000 carats de diamants, selon le... 13.08.2023, Sputnik Afrique

La loi en vertu de laquelle les sociétés d’extraction de minéraux précieux sont tenues de céder des produits minéraux raffinés, en tant que paiement partiel de redevances au gouvernement, a permis au Zimbabwe d’obtenir un important stock de diamants.La loi entrée en vigueur en octobre dernier concerne les producteurs d'or, de diamants, de lithium et de métaux du groupe du platine.Le prix en fonction de la puretéIl a précisé que l'équivalent en espèces des diamants dans les réserves était difficile à obtenir, car il n'y a pas d'organisme universel pour fixer leurs prix.Au 10 août 2023, un kg d'or se vendait 61.957 dollars sur le London Bullion Market, tandis qu'un carat de diamant coûtait entre 1.200 dollars et 11.000 dollars selon la taille, la couleur et la pureté.Un carat mesure le poids d'un diamant et est égal à 200 milligrammes.

