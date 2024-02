https://fr.sputniknews.africa/20240215/les-sanctions-visant-les-diamants-russes-peuvent-lourdement-penaliser-lafrique-estime-un-expert-1065088075.html

Les sanctions visant les diamants russes peuvent lourdement pénaliser l’Afrique, estime un expert

Les sanctions visant les diamants russes peuvent lourdement pénaliser l’Afrique, estime un expert

Vu que les diamants ne peuvent être extraits que dans un nombre limité d'endroits, les sanctions antirusses entravent la croissance du marché international, a... 15.02.2024

Liberté compromiseLes sanctions limitent la liberté de choix des autres pays, les privant du droit de négocier avec les partenaires de leur choix, réagit le responsable."C'est une sorte d'arrangement qui les [le G7] favorise, pas vous [...]. L'effet de ces [sanctions] en Afrique est que nous n'aurons pas autant d'amis que possible avec qui nous voulons traiter, avec qui nous voulons faire du commerce, et ce n'est pas bon. Nous devrions avoir notre liberté", a-t-il avancé.Victimes collatérales des mesures occidentalesLa Russie est loin d'être le seul pays à faire l'objet de sanctions occidentales au fil des années. Le Mali, le Zimbabwe, l'Ouganda et de nombreux autres pays sont sous pression, rappelle le responsable. Cela a un impact négatif non seulement sur le développement de ces États, mais aussi sur celui de leurs voisins, et cela crée un "problème pour l'ensemble du continent africain".Néocolonialisme et favoritismeLes sanctions font partie du jeu géopolitique, dans la mesure où les acteurs du marché sont poussés à s'approvisionner uniquement auprès de certains fournisseurs. De plus, cela relève du néocolonialisme, insiste Mohammed Abubakar Mohammed.En outre, ces sanctions représentent "une politique de favoritisme ", dans la mesure où l'Occident ne fait que suivre ses intérêts."Pour moi, tout ce qui concerne la politique est une question d'intérêt […]. L'Occident ne veut pas que cela ait un avantage direct pour les autres nations. Ils veulent protéger leurs propres continents et voir ensuite le meilleur de ce qu'ils peuvent en tirer", analyse le responsable.Faire bloc pour surmonter l'impact des sanctionsL'Occident a systématiquement tenté de semer la discorde en Afrique et, aujourd’hui, pour surmonter les conséquences négatives des sanctions, les pays du continent doivent s'unir et choisir judicieusement leurs partenaires, préconise l’assistant spécial.Si l'Afrique y arrive, elle connaîtra une croissance "au-delà de l'imagination", a-t-il souligné.La Russie et les BRICS comme bons exemplesLes BRICS sont une plateforme où ses membres s'entraident pour grandir, a poursuivi Mohammed Abubakar Mohammed. Il s’est dit "impatient" de voir son pays, le Nigeria, rejoindre le groupe car "cela aura un effet positif significatif sur l'Afrique et les autres pays impliqués".De plus, l’analyste salue la politique que Moscou mène sur le continent africain et l’a exhorté à continuer dans le même esprit.

