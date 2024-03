https://fr.sputniknews.africa/20240330/une-commune-de-ce-pays-africain-autorise-les-teledeclarations-des-naissances-et-deces--1065845473.html

Une commune de ce pays africain autorise les télédéclarations des naissances et décès

Une commune de ce pays africain autorise les télédéclarations des naissances et décès

Une commune de Lomé a mis en place un système reliant directement les agents administratifs aux structures de santé, pour digitaliser les déclarations de... 30.03.2024, Sputnik Afrique

Des plateformes baptisées Hospi-Connect et Hospi-Gestion ont été lancées par la commune de Golfe 3 de Lomé. Elles connectent directement les centres de santé aux agents de l'état civil, qui reçoivent en temps réel les déclarations de naissance et de décès, a expliqué la municipalité sur X (ex-Twitter).La plateforme collecte les informations nécessaires pour réaliser les démarches administratives à temps. Cela permet de dresser des statistiques fiables et d'avancer vers le système d'archivage numérique envisagé par le gouvernement, ajoute l'édile.La digitalisation est l'un des défis que doit relever le continent africain et certains pays ont pris la question à bras le corps. Comme le Niger, qui vient d'annoncer plusieurs initiatives majeures pour numériser l'administration et faciliter l'accès à Internet.Certaines entreprises russes sont d'ailleurs prêtes à apporter leur expertise en la matière, que ce soit pour déployer des satellites ou équiper des systèmes de transports, comme l'expliquait récemment à Sputnik Lofti el-Ouar, responsable commercial chez Deep Tech Solutions.

