Digitalisation: les entreprises russes prêtes à apporter leur expertise aux pays africains

Les pays africains sont de plus en plus demandeurs de solutions digitales, dans divers secteurs comme le satellitaire ou la marine. Une opportunité pour les... 15.04.2023, Sputnik Afrique

Les pays d’Afrique sont résolument tournés vers l’avenir et tentent de digitaliser leur économie, ce qui constitue une aubaine pour les entreprises russes voulant investir sur le continent, explique à Sputnik Lofti el-Ouar, responsable commercial chez Deep Tech Solutions, filiale du géant russe en micro-électronique Sitronics.Les liens d’amitié historiques entre Moscou et la plupart des pays africains sont un terreau favorable à l’implantation de sociétés proposant des solutions digitales, rappelle-t-il ainsi.Plusieurs pays africains ont notamment des demandes en matière de systèmes digitaux marins. Que ce soit pour équiper des navires de plaisance, militaires ou même d’exploration sous-marine, en mer comme en eau douce.Certains pays du continent se sont également lancés dans la course à l’espace, déployant leurs propres satellites -comme le Kenya récemment- ou souhaitant envoyer leurs astronautes en orbite. Là encore, les sociétés russes peuvent proposer des solutions, faisant profiter les pays africains de l’expertise de Moscou en la matière. C’est le cas de Sitronics, qui déploie par exemple de mini-satellites, demandés en Afrique.Pas d’obstaclesLofti el-Ouar explique encore travailler avec les partenaires africains ne diffère en rien et ne rencontre pas d’obstacles insurmontables. L’entreprise établit une stratégie avec son partenaire, pour se conformer aux règles et normes en vigueur dans le pays, proposant support et assistance sur le long terme si nécessaire.Les liens entre la Russie et l’Afrique dans le domaine du numérique étaient au centre des discussions ce 13 avril, lors du forum international Russie-Afrique sur les technologies de l'information qui s’est tenu à Moscou. La collaboration entre les deux parties pourrait aider le continent à "gagner la bataille de la digitalisation", avait déclaré l'ambassadeur mauricien à Moscou, Kheswar Jankee, à cette occasion.

