L'Afrique va pouvoir "gagner la bataille de la digitalisation" avec l'aide de Moscou

L’Afrique va pouvoir "gagner la bataille de la digitalisation" avec l’aide de Moscou

L'heure est à la digitalisation à tous les niveaux de l'Afrique. Un diplomate mauricien a estimé auprès de Sputnik que l'Afrique devait pouvoir pleinement... 14.04.2023

L'Afrique doit pouvoir se servir entièrement des technologies digitales avec l'aide de la Russie, a déclaré à Sputnik l'ambassadeur mauricien à Moscou, Kheswar Jankee, lors du forum international Russie-Afrique sur les technologies de l'information qui s'est tenu ce vendredi 14 avril à Moscou.Selon le diplomate mauricien, la Russie pourrait aider les pays africains à être plus efficaces en matière de paiements en ligne et d'éducation.Sur la question d'une monnaie unique africaine, l'interlocuteur de Sputnik pense que pour l'instant, il est difficile d'en parler. Selon M.Kheswar cela va prendre beaucoup de temps; le plus important c'est d'y aller crescendo.Précédemment, Port-Louis avait fait savoir que l'île Maurice espérait accentuer les relations bilatérales avec Moscou, notamment dans les domaines énergétique, bancaire et aéronautique.

