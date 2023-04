https://fr.sputniknews.africa/20230408/petrole-investissements-tourisme-ces-domaines-ou-lile-maurice-entend-cooperer-avec-la-russie-1058440303.html

Pétrole, investissements, tourisme: ces domaines où l’île Maurice entend coopérer avec la Russie

L'île Maurice espère promouvoir la coopération avec la Russie dans le domaine énergétique, accueillir des investisseurs russes, accepter les cartes bancaires... 08.04.2023, Sputnik Afrique

La Russie est devenue un partenaire important pour l'île Maurice dans divers domaines, sur fond d’immenses changements sur la scène internationale, a déclaré à Sputnik l'ambassadeur mauricien à Moscou, Kheswar Jankee.Pour montrer toutes les possibilités qu’elle peut offrir aux investisseurs russes, les autorités de l'île ont invité le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine à la visiter, poursuit-il.Le pays africain est intéressé à développer avec la Russie une coopération en matière de navigation, de construction d'infrastructures touristiques et de transport. En outre, il souhaiterait importer des produits pétroliers russes, du carburant diesel et de l'essence, a ajouté l'ambassadeur.Quant à la participation au prochain sommet Russie-Afrique, le gouvernement n'a pas encore annoncé sa décision, mais le diplomate s'attend à ce qu'une délégation mauricienne s'y rende.Coopération maritime et militaireLe diplomate a dit avoir signé plusieurs accords, et des mémorandums sont en train d'être finalisés avec la Russie, en coopération avec le ministère de la Défense et l'administration de Moscou.Port-Louis espère notamment recevoir de l'aide en matière de sécurité maritime et, si possible, de modernisation de son armée et de sa police pour lutter plus efficacement contre le trafic de stupéfiants.TourismeLe pays négocie également avec la compagnie aérienne russe Aeroflot un accord sur le lancement de vols directs, a ajouté le diplomate. Un itinéraire reliant Maurice, la Russie et les îles Seychelles serait également en vue.Pour ouvrir aux touristes russes plus de possibilités de voyager à l’île, le pays entend autoriser les cartes du système de paiement russe.Commerce bilatéralSelon l’ambassadeur, la Russie est intéressée par l’achat de sucre, thon et autres produits alimentaires. L’île Maurice, de son côté, juge intéressant tout produit pouvant être importé à prix compétitif.

