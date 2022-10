https://fr.sputniknews.africa/20221012/bientot-un-astronaute-angolais-dans-lespace-grace-a-la-russie-1056485246.html

Bientôt un astronaute angolais dans l’espace grâce à la Russie?

Se préparant à mettre sur orbite son deuxième satellite, l’Angola songe déjà à envoyer un astronaute grâce à la Russie, a déclaré à Sputnik le ministre... 12.10.2022, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

angola

satellite

espace

holding spatial russe roscosmos

astronautes

L’Angola envisage de poursuivre davantage les contacts avec la Russie dans l’espace et la télécommunication, a indiqué à Sputnik Mario Oliveira, ministre angolais de la Télécommunication.Le ministre, qui sera présent sur le cosmodrome de Baïkonour au moment du lancement du satellite, Angosat-2, construit par la Russie, n’exclut pas la possibilité d’envoyer un astronaute angolais dans l’espace à l’aide de Moscou, bien qu’il soit prématuré de parler des détails.Il veut poursuivre davantage la formation des jeunes Angolais en Russie: "Des accords ont été signés, et dans le cadre de ces accords, nous prévoyons non seulement de lancer un satellite, mais également d’autres tâches, par exemple la formation des spécialistes: nous avons un grand nombre d'étudiants qui sont formés dans ce domaine en Russie. Nous entendons continuer à travailler au développement de cette coopération, notamment à des fins pacifiques".La technologie 5G en AngolaD’après Mario Oliveira, son pays est de plus ouvert à la coopération avec les opérateurs russes de réseaux mobiles. Luanda, la capitale, dispose déjà du réseau mobile 5G, a-t-il fait savoir, tandis que la majorité du pays est couverte par la 3G.Le ministre a fait savoir que les deux pays œuvrent pour maintenir les liens logistiques dans le contexte des sanctions imposées contre la Russie.

