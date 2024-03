https://fr.sputniknews.africa/20240312/le-niger-sengage-dans-la-transformation-numerique--1065496319.html

Le Niger s’engage dans la transformation numérique

Le Niger s’engage dans la transformation numérique

Sputnik Afrique

Le ministre nigérien de la Communication, des Postes et de l’Économie numérique Sidi Mohamed Raliou a annoncé lors d’un point de presse à Niamey vendredi la... 12.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-12T09:36+0100

2024-03-12T09:36+0100

2024-03-12T09:36+0100

international

afrique subsaharienne

niger

numérisation

transformation

internet

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/19/1054599545_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ce22f0bdd1cab8383bd8808a6ece942a.jpg

L’événement s’inscrit dans l’effort national visant à promouvoir la transformation numérique du pays.Le ministre a rappelé à cet effet plusieurs initiatives majeures prévues par le gouvernement qui traduisaient "la volonté des autorités nigériennes au plus haut sommet, de suivre la marche du monde en faisant du numérique un levier de développement socio-économique".Il s’agit notamment de digitaliser l’administration publique, de moderniser les infrastructures et de faciliter l’accès à Internet, de mettre en place un Centre national de cybersécurité, ainsi que d’assurer l’accès universel à une connectivité de qualité à des coûts abordables.L’exécutif a annoncé en octobre 2023 qu’il s’était engagé dans un processus de réformes qui comprenait notamment l’adoption d’une nouvelle Politique de développement du numérique 2023-2032, ainsi que l’amélioration du cadre juridique et institutionnel du secteur.

afrique subsaharienne

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, niger, numérisation, transformation, internet