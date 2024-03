https://fr.sputniknews.africa/20240320/troupes-francaises-en-ukraine-le-bellicisme-de-macron-est-lie-a-lelection-us-indique-un-analyste-1065654484.html

Troupes françaises en Ukraine? Le bellicisme de Macron est lié à l’élection US, indique un analyste

Troupes françaises en Ukraine? Le bellicisme de Macron est lié à l'élection US, indique un analyste

Le chef du renseignement extérieur russe a annoncé que la France se préparait à envoyer 2.000 soldats en Ukraine.

Troupes françaises en Ukraine? Le bellicisme de Macron est lié à l’élection US, indique un analyste Sputnik Afrique Le chef du renseignement extérieur russe a annoncé que la France se préparait à envoyer 2.000 soldats en Ukraine. Au micro de Sputnik Afrique, un expert français livre ses analyses de cette annonce.

"Macron veut accélérer les choses par rapport à l'élection américaine. Donc c'est un espèce de jeu qui dépasse complètement le territoire européen, puisque Trump a de très fortes chances d'être élu et lui, il veut la paix, alors que Macron est tout ce qu'on appellerait un peu l'état profond", déclare Bertand Scholler, analyste français, sur l'annonce du chef des renseignements extérieurs russe.Retrouvez également dans cette émission:- Simplice Mathieu Sarandji, Président de l'Assemblée nationale de la république Centrafricaine sur les élections présidentielles russes et le partenariat entre Bangui et Moscou.- Moussa Naby Diakité, directeur de publication du journal malien L'Élite sur la victoire de Vladimir Poutine.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Le Zimbabwe a reçu une nouvelle cargaison de céréales russes.- l'Afrique du Sud estime que la guerre d'Israël à Gaza porte atteinte à la Cour suprême de l'Onu.- Un élu français suspendu pour avoir participé aux élections présidentielles russes en tant qu'observateur.

