Possible envoi de troupes françaises en Ukraine: Macron cherche à enfiler la casquette de leader UE

Tiberio Graziani lie la rhétorique guerrière du dirigeant français avec la crainte de revoir à la Maison-Blanche Donald Trump, enclin à "rechercher un nouvel équilibre entre les États-Unis et la Russie". Un avis partagé par Alexandre Mikhaïlov, chef du bureau d'analyse militaro-politique de Russie. Les déclarations et les agissements d'Emmanuel Macron révèlent son désir de jouer "son propre rôle" en l'absence d'autres leaders forts en Europe. Or, il est peu probable qu'il finisse par prendre une décision vraiment audacieuse en ce sens, estime-t-il. Pour lui, le scénario le plus plausible sera l'envoi de mercenaires recrutés auprès de milices privées.

