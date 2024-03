https://fr.sputniknews.africa/20240319/le-senateur-us-lindsey-graham-a-appele-kiev-a-envoyer-sur-le-front-des-jeunes-de-moins-de-25-ans-1065632640.html

Le sénateur US Lindsey Graham a appelé Kiev à envoyer sur le front des jeunes de moins de 25 ans

"Vous vous battez pour votre vie, vous devriez donc servir; pas à 25 ou à 27 ans. Nous avons besoin de plus de monde", a-t-il déclaré devant la presse, en... 19.03.2024, Sputnik Afrique

L'élu a ainsi exhorté les législateurs ukrainiens à adopter rapidement un projet de loi de mobilisation qui permettrait à davantage de citoyens d'être enrôlés dans l'armée, relate le Washington Post. La nouvelle loi propose en effet d'abaisser l'âge de conscription à 25 ans.Bien que les citoyens puissent rejoindre l'armée en tant que volontaires à partir de 18 ans, et les hommes entre 18 et 60 ans sont interdits de quitter le pays en vertu de la loi martiale, la loi a jusqu'à présent protégé les hommes les plus jeunes contre une mobilisation forcée.

