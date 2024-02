https://fr.sputniknews.africa/20240221/linitiative-africaine-pour-la-paix-veut-pousser-zelensky-a-entamer-le-dialogue-avec-la-russie-1065195773.html

L’initiative africaine pour la paix veut pousser Zelensky à entamer le dialogue avec la Russie

L’initiative africaine pour la paix veut pousser Zelensky à entamer le dialogue avec la Russie

L’initiative africaine souhaite aider les parties à entamer un dialogue alors qu’un décret signé par Zelensky interdit toute négociation avec le Président... 21.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-21T17:42+0100

2024-02-21T17:42+0100

2024-02-21T17:48+0100

opinion

conflit ukrainien

négociations

volodymyr zelensky

vladimir poutine

paix

afrique du sud

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1f/1063214073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d06200311b2caaa61436f6eedfd143e1.jpg

"Zelensky est coincé par une obligation, lui et tous les Ukrainiens, par la loi qui a été votée, qui interdit à tout Ukrainien, y compris au Président, de négocier avec la Russie", rappelle-t-elle.L’iniative africaine permet de contourner cette obligation: "C'est la voie intermédiaire, c'est-à-dire parler avec les Africains qui à leur tour pourront parler à la Russie", explique la source.Selon elle, les rendez-vous seront organisés à un niveau autre que celui des chefs d'État. Il s’agira des ministres des Affaires étrangères ou de "responsables désignés en commun".L'initiative avait été annoncée à la mi-mai par le Président sud-africain et la Fondation Brazzaville. En juin 2023, une délégation menée par le Président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendue à Saint-Pétersbourg et Kiev pour présenter ses idées aux parties.Vladimir Poutine a à plusieurs reprises rappelé que Moscou n'avait jamais renoncé à négocier, mais que l'Ukraine avait elle-même interdit tout pourparler avec le Kremlin au niveau législatif.

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, conflit ukrainien, négociations, volodymyr zelensky, vladimir poutine, paix, afrique du sud