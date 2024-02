https://fr.sputniknews.africa/20240218/la-liberte-a-lamericaine-donne-carte-blanche-au-neonazisme-affirme-maria-zakharova-1065138208.html

La "liberté à l’américaine" donne carte blanche au néonazisme, affirme Maria Zakharova

La "liberté à l’américaine" donne carte blanche au néonazisme, affirme Maria Zakharova

Sous couvert de liberté d’expression, les États-Unis laissent s’exprimer des opinions relevant du néonazisme, du satanisme ou appliquant la théorie du genre... 18.02.2024, Sputnik Afrique

2024-02-18T16:54+0100

2024-02-18T16:54+0100

2024-02-18T16:54+0100

international

états-unis

nazis

néonazisme

néonazis

maria zakharova

transgenre

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/1e/1054119066_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_5e038b159a47c73c5906debf3062b7f4.jpg

Les États-Unis sont devenus le pays de toutes les dérives, sous prétexte de liberté d’expression, a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. La responsable a critiqué une marche organisée par le groupe néo-nazi Blood Tribe le 17 février à Nashville, qui n’avait pas soulevé d’indignation malgré des croix gammées fièrement brandies.Résolutions snobées mais nazis acclamés en OccidentMme Zakharova a par ailleurs rappelé que les États-Unis votaient chaque année contre le projet de résolution pour "lutter contre la glorification du nazisme et du néonazisme et autres pratiques contribuant à l’escalade du racisme" soumis par la Russie à l’Onu depuis 2012.Le scénario s’était encore répété en novembre 2022 et novembre 2023. Plusieurs pays occidentaux avaient rejeté ce projet de résolution porté en 2022 par la Russie mais aussi le Mali, la Centrafrique ou le Venezuela, ainsi que par la Syrie et la Biélorussie en 2023.Cerise sur le gâteau: certains pays occidentaux en arrivent à dérouler le tapis rouge à d’anciennes personnalités nazies. Le parlement canadien avait ainsi rendu hommage à Yaroslav Hunka, ancien combattant SS de la division Galicie, lors d’une séance en présence du Président ukrainien Volodymyr Zelensky, rappelle la diplomate russe.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, nazis, néonazisme, néonazis, maria zakharova, transgenre