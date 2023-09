Trudeau s'excuse d'avoir honoré un ex-SS ukrainien au parlement canadien

https://fr.sputniknews.africa/20230927/trudeau-sexcuse-davoir-honore-un-ex-ss-ukrainien-au-parlement-canadien-1062404068.html

Justin Trudeau s'est excusé pour la "terrible erreur" d'avoir honoré l’ex-SS ukrainien Yaroslav Hunka au Parlement du pays le 22 septembre, annoncent les médias du pays. Le Premier ministre a qualifié l'incident de honte pour le parlement et le Canada, tout en affirmant que cette situation n'affecterait pas le soutien accordé par Montréal à Kiev.Le discours de M.Trudeau a été accompagné de grondements de désapprobation de la part des parlementaires.Un profond embarrasSelon le journal canadien La Presse, le Premier ministre a regretté que l’incident ait mis dans un "embarras" profond le Canada et le parlement, qui regrette profondément de s’être levé et d’avoir applaudi le vétéran nazi.Ovation pour un ex-SSLe 22 septembre, Anthony Rota, alors président de la Chambre des communes, a présenté Yaroslav Hunku, 98 ans, comme "un vétéran ukraino-canadien de la Seconde Guerre mondiale qui s'est battu pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes". Mais en réalité, pendant la Seconde Guerre mondiale, M.Hunka avait été membre de la 14e division SS "Galicie" connue pour avoir massacré des Russes, des Polonais, des Slovaques et des Juifs.Invité à une session du parlement canadien à l'occasion de la visite du Président ukrainien Volodymyr Zelensky, l’ancien SS a été ovationné par les officiels présents, dont le Premier ministre Trudeau, le Président Zelensky et son épouse. Le fait que les dirigeants et parlementaires canadiens ont rendu hommage à un ancien combattant nazi a provoqué un scandale.Le président de la chambre des communes Anthony Rota a décidé de prendre sur lui toute la responsabilité de cet acte, affirmant que des "informations supplémentaires ont été révélées par la suite, lui faisant regretter sa décision". Il a démissionné le 27 septembre.

