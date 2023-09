https://fr.sputniknews.africa/20230925/ex-ss-au-parlement-canadien-un-scandale-ni-vu-ni-connu-par-trudeau--1062336550.html

Ex-SS au Parlement canadien: Trudeau transfère la responsabilité

Une réhabilitation et une glorification du nazisme via Zelensky? Les ovations au sein du Parlement canadien à un ex-SS ukrainien ont provoqué un tollé général... 25.09.2023, Sputnik Afrique

Le Parlement canadien a ovationné un ancien combattant nazi ukrainien qui s’est battu aux côtés des Allemands au sein de la 14e division Waffen SS, pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette unité a commis divers massacres contre des Juifs, des Polonais, des Tchèques, des Slovaques et des partisans soviétiques.Plusieurs organisations de défense des droits des personnes juives ont condamné les députés canadiens. Plongé dans l’embarras, le gouvernement Trudeau a dû répondre… mais s’est déchargé de la responsabilité.Excuses du président de la Chambre canadienneAprès les faits, le président de la Chambre des représentants Anthony Rota a déclaré qu’il assumait entièrement la responsabilité de la gaffe et a présenté ses excuses pour l’invitation de l’ex-SS Yaroslav Hunka. Selon lui, MM.Zelensky et Trudeau ne savaient rien à l’avance.Dans un communiqué publié le 24 septembre il a signalé qu'il avait récemment "pris connaissance de nouvelles informations [sur l’appartenance de l’Ukrainien à une division SS, ndlr] qui me font regretter ma décision".Réponse de la mission russeL’ambassadeur russe au Canada Oleg Stepanov a annoncé que sa mission diplomatique allait envoyer une note au ministère canadien des Affaires étrangères et au bureau du Premier ministre pour demander des éclaircissements.Selon lui, les militaires canadiens qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale doivent "se retourner dans leur tombe" à ce moment.Il a également indiqué qu’il y avait encore plus de questions aux ambassadeurs américain, britannique et français."Tout ceci n’est certes pas étonnant pour ceux qui connaissent l’histoire d’après-guerre, de la guerre froide, alors qu’un havre de paix a été créé au Canada pour des nazis et partisans de Bandera qui s’y étaient réfugiés."

justin trudeau, volodymyr zelensky, waffen-ss, stepan bandera, nazis, seconde guerre mondiale, international