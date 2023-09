https://fr.sputniknews.africa/20230910/une-periode-de-terreur-un-enfer-un-philosophe-camerounais-revient-sur-le-nazisme-allemand-1062020266.html

"Une période de terreur, un enfer": un philosophe camerounais revient sur le nazisme allemand

"Une période de terreur, un enfer": un philosophe camerounais revient sur le nazisme allemand

Lourdement blessée par le nazisme allemand, l'Afrique continue de souffrir, indique à Sputnik Afrique Yamb Ntimba, philosophe camerounais.

Les Africains ont une vision catastrophique du nazisme dont les répercussions se font encore sentir sur le continent, a déclaré ce 10 septembre à Sputnik Afrique Yamb Ntimba, écrivain, philosophe et économiste camerounais, à l'occasion de la Journée internationale des victimes du fascisme. Selon lui, les Africains ont subi et continuent à subir le nazisme via la France qui l'applique dans les pays francophones en utilisant la monnaie franc CFA.M.Ntimba trouve que les Africains ont le sentiment que le nazisme et le fascisme se sont déplacés de l'Europe vers l'Afrique, d'abord dans les bagages de la colonisation avant les indépendances, et ensuite dans les bagages du néo-colonialisme, après les indépendances factices des États africains.Nazisme allemandL’écrivain camerounais admet à Sputnik Afrique que les années 1930 sont une période à la fois de grandes souffrances, mais également d'une prise de distance par rapport à l'Allemagne.Quand la France et la Grande-Bretagne prennent possession de pays comme le Cameroun, le Togo, la Tanzanie en Afrique qui sont des anciens protectorats allemands, les deux puissances de l'Europe occidental s'appliquent systématiquement à faire oublier l'Allemagne."Tous ceux qui parlaient allemand étaient molestés, […] étaient torturés, tout le temps harcelés et donc cela a été très difficile ici […]". De même pour les 20.000 Noirs qui habitaient en Allemagne à l’époque.Exploits africains oubliésAlors que près de 77. 000 hommes d’Afrique-Occidentale française (AOF) furent envoyés sur les champs de bataille européens, selon une historienne française, l’Allemagne a fait peu de prisonniers noirs sans appliquer la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Mais ces chiffres semblent être sous-estimés, selon l’écrivain.Pour M.Ntimba, la France, tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, n'a même pas pu aligner 100.000 hommes, selon le récit de l'histoire. Si on prend en compte tous ceux de l'Afrique équatoriale, de l'Afrique équatoriale,de l'Afrique occidentale française, c'est près de 200.000 hommes qui ont libéré Paris.Un racisme de longue dateLe philosophe camerounais estime que des Européens de l'Europe occidentale ont depuis le XVIIᵉ siècle rédigé des textes qui rabaissent les Noirs. De même, tous les intellectuels de ce qu'on appelle la période des Lumières et même, jusqu'au XIXᵉ siècle, tous ces gens sont des racistes qui écrivent des textes qui méprisent les Noirs.Rayer l’Afrique de l’histoire?Selon M.Ntimba, il ne faut pas tourner en dérision mais prendre au sérieux la déclaration du chef de la diplomatie russe, disant que les Occidentaux veulent détruire l'ADN des civilisations.Mais les Africains leur demandent de partir d'Afrique et vous voyez qu'ils commencent à interpeller le monde entier pour qu'on les aide à ne pas partir. Rentrez chez vous! C'est quelque chose qui montre la petitesse de certains et de certaines personnes dans le monde. Vous méprisez les gens, mais vous voulez vivre de leur travail. Vous haïssez les gens, mais vous voulez vivre de leurs efforts. Vous réduisez dans votre discours ou dans vos textes intellectuels, vous réduisez les gens à rien du tout, mais vous ne pouvez pas vivre sans eux. L'Occident, c'est un monde bizarre, mais c'est un monde petit.Les panafricains pour redonner de la fiertéL’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord ont exactement la même attitude par rapport aux Noirs, estime M.Ntimba. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, il existe aujourd'hui des panafricanistes, qui essaient de redonner de la fierté, de la dignité et de rappeler la grandeur passée du peuple noir aux Africains d'aujourd'hui et au monde noir d'aujourd'hui.Des idéologies meurtrièresSelon le philosophe, il est nécessaire de célébrer la journée des victimes du nazisme et du fascisme, car c’est une chose tellement importante qui doit rappeler au monde à quel point certains ont pris des décisions génocidaires qui auraient pu détruire le monde qui auraient pu faire disparaître l'humanité.Pour conclure, M.Ntimba se demande, après tous ces drames commis, comment les Européens de l'Ouest arrivent à dormir normalement la nuit.

