L’Allemagne, l’Italie et l’Autriche n’ont pas voté la résolution de l’Onu condamnant le nazisme

Une cinquantaine de pays, dont l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche, ont voté contre la résolution russe condamnant le nazisme au niveau de l’Onu. Ceci alors... 05.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-05T10:31+0100

2022-11-05T10:31+0100

2022-11-05T10:33+0100

Le vote annuel pour la résolution russe contre la glorification du nazisme a fortement divisé les pays membres de l’Onu.C’est un document visant à combattre toutes les formes du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques de racisme, discrimination raciale, xénophobie et intolérance. Il recommande d’appliquer toutes les mesures possibles pour éviter la remise en question des bilans de la Seconde Guerre mondiale.Le 4 novembre, la résolution a été approuvée par la Troisième Commission de l’Assemblée générale de l’Onu, malgré une forte protestation. En effet, le vote a compté 105 voix pour, 52 voix contre et 15 abstentions.L’Assemblée générale s’est dite "profondément préoccupée par la glorification, quelle qu’en soit la forme, du mouvement nazi, du néonazisme et des anciens membres de l’organisation Waffen-SS", indique un communiqué.Pays qui s’y opposentParmi les États qui ont voté contre figurent l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, pays qui avaient des partis nazis ou fascistes au pouvoir dans la première moitié du XXe siècle. Cependant, ils avaient juré en 2011, lors d’un différend au sein de l’UE, qu’ils ne pourraient jamais voter contre cette résolution "pour des raisons de principe", a noté auprès de Sputnik le responsable de la diplomatie russe pour les questions des droits de l’Homme, Grigory Loukiantsev.Les autres qui ont voté contre sont la France, le Japon, le Canada, les pays baltes, le Royaume-Uni, la Hongrie, la Géorgie, qui avaient précédemment l’habitude de s’abstenir. Ils ont justifié leur choix par l’idée que la Russie utiliserait le néonazisme "comme prétexte" de son opération militaire en Ukraine.En 2021 et en 2020, seuls deux pays se sont opposés à la résolution, l’Ukraine et les États-Unis. Cette année, ils campent toujours sur leur position.Les co-auteurs du texte russe sont le Mali, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, l’Afrique du Sud, l’Azerbaïdjan, le Soudan, la Biélorussie, le Venezuela, le Vietnam, la Corée du Nord, Cuba, le Laos, le Pakistan, la Syrie, le Cambodge, le Nicaragua.

