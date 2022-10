Poutine dénonce "le néonazisme toxique" glorifié en Ukraine

"Peut-être qu’il n’y aurait pas eu de conflit actuellement s’il n’y avait pas eu de tentatives de certaines forces en Ukraine et en Occident de modifier l’Histoire et de la démanteler, s’il n’y avait pas eu de tentatives de louer ceux qui avaient collaboré avec Hitler et les fascistes, et s’il n’y avait pas de désir de faire renaître ce néonazisme sur nos territoires historiques", a-t-il déclaré.