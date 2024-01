https://fr.sputniknews.africa/20240120/made-in-russia-ces-produits-alimentaires-pourraient-seduire-le-continent-africain-1064713202.html

Made in Russia: ces produits alimentaires pourraient séduire le continent africain

Un continent qui attire les regards de producteursDeux facteurs pourraient expliquer l’intérêt des exportateurs envers le continent africain. D’abord, c’est la croissance démographique, et ensuite, la hausse du pouvoir d’achat qui va de paire avec l’augmentation de la part de la classe moyenne, explique le patron de l’union.Or, les sociétés russes portent leur regard sur l’ensemble du continent, a ajouté le responsable."Les entreprises russes ont l'habitude de fournir des glaces et d'autres produits laitiers à un grand nombre des pays africains. Par conséquent, l'Afrique dans son ensemble est intéressante, mais c’est un très grand territoire", a-t-il soutenu.Attractivité de l’agroalimentaire russeLes produits fabriqués en Russie ont des avantages qui leur permettent de convaincre les clients étrangers, a expliqué Artiom Belov.Instruments pour trouver des débouchés internationauxIl existe plusieurs leviers qui permettent aux entreprises russes de commercialiser leurs produits au-delà des frontières du pays. D’abord, ce sont les attachés commerciaux qui sont présents dans plus de 40 pays, dont en Afrique. Deuxièmement, une douzaine de missions commerciales sont organisées par le ministère de l'Agriculture. Ces événements s’avèrent payants, et l’exemple de l’Algérie en et la preuve.

