La Russie a doublé ses exportations de produits agroalimentaires vers ce pays d'Afrique

La Russie a doublé ses exportations de produits agroalimentaires vers ce pays d’Afrique

Une augmentation du volume des exportations russes de produits agricoles vers l'Algérie a été constatée en 2022 par le directeur adjoint d'Agroexport.

En un an, la Russie a plus que doublé ses exportations de produits agroalimentaires vers l'Algérie. C’est ce qu’a annoncé à un média russe Andreï Koutcherov, directeur adjoint d'Agroexport, centre pour les exportations de produits agricoles au sein du ministère russe de l'Agriculture.Selon lui, la Russie se trouve parmi les cinq plus grands fournisseurs de produits agricoles de ce pays.Pour M.Koutcherov, la République est "l'un des pays en développement les plus dynamiques du continent africain avec un vaste marché alimentaire".En outre, l’Algérie est l’un des plus grands importateurs de céréales en Afrique, ainsi que le deuxième acheteur mondial de lait en poudre, a-t-il noté:Selon lui, ce pays affiche l'un des taux les plus élevés de dépenses alimentaires par habitant en Afrique du Nord.Un chiffre commercial doubléLe volume du commerce de produits agricoles entre la Russie et l’Algérie a explosé ces neuf derniers mois, a affirmé le ministre russe de l’Agriculture Dmitri Patrouchev en octobre. Viande, légumes, produits laitiers, tout y passe.Les échanges de produits agricoles se sont ainsi chiffrés à 700 millions de dollars sur cette période. Le pays du Maghreb reste d’ailleurs le troisième partenaire commercial de la Russie sur le continent, avec un volume d'échange de plus de 2 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2023, tous secteurs confondus.

