Les supermarchés de ce pays d’Afrique du Nord conquis par des produits russes

En élargissant ses liens avec les pays d'Afrique dans le sillage des sanctions occidentales, Moscou développe sa coopération avec notamment l'Algérie, qui est... 18.11.2023, Sputnik Afrique

Face aux sanctions occidentales, la Russie se tourne en matière de commerce vers l’Afrique. L’Algérie y occupe une place notable, à côté de l’Égypte, du Mali et de la République centrafricaine, également ouverts à la coopération, note La Nouvelle Tribune.Il ne s'agit pas que du commerce de produits agroalimentaires, mais aussi de partenariats stratégiques, notamment dans les domaines militaire et énergétique, souligne le quotidien béninois.Moscou et Alger envisagent aussi de lancer la fourniture de viande d’agneau, de poissons et de produits carnés russes en AlgérieL'énergétique dans le collimateurLes exportations de produits russes vers l’Algérie et les échanges commerciaux bilatéraux ont considérablement augmenté en 2022. La coopération avec la Russie inclut aussi des accords militaires et des initiatives énergétiques. Moscou fournit à l’Algérie, mais également aux trois autres pays susmentionnés, de l’équipement et une formation militaire.En matière d'énergie, la Russie s’engage à développer des projets d’infrastructures, y compris l’exploration et l’exploitation d'hydrocarbures, poursuit le média. Ces projets contribuent à consolider les liens économiques entre Moscou et l’Afrique, et d'autre part, au développement énergétique des pays africains, selon le quotidien.

