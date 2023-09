https://fr.sputniknews.africa/20230926/ce-pays-maghrebin-saccorde-avec-moscou-sur-les-livraisons-de-la-viande-de-volaille-1062378475.html

Ce pays maghrébin s’accorde avec Moscou sur les livraisons de la viande de volaille

Un accord sur un certificat vétérinaire pour la viande de volaille russe exportée vers l’Algérie a été trouvé entre l’agence fédérale Rosselkhoznadzor et le ministère algérien de l'Agriculture et du Développement agricole, a déclaré le régulateur russe dans un communiqué. La version électronique du certificat sera prochainement disponible sur le site officiel de Rosselkhoznadzor dans la section système d’information "Export/Import - Algérie – Export".L'agence attire également l'attention sur le fait que les entreprises produisant et stockant ces produits, intéressées par l'approvisionnement de l'Algérie, doivent faire l'objet d'un examen de conformité aux exigences algériennes et être incluses dans le registre des exportateurs dans le système d’information "Cerbère".Le potentiel commercial entre l’Algérie et la Russie est estimé à 9 milliards de dollars, avait précédemment déclaré Maxim Rechetnikov, ministre russe du Développement économique. Une augmentation par trois par rapport à 2021. Pour lui, les exportateurs russes découvrent en Algérie de nouveaux débouchés.Selon M.Rechetnikov, les domaines prometteurs dans le commerce russo-algérien sont les livraisons de biens alimentaires, de produits polymères et chimiques, de médicaments, les secteurs de l'ingénierie et de la métallurgie.

