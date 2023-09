https://fr.sputniknews.africa/20230914/de-plus-en-plus-dexportateurs-et-importateurs-russes-souhaitent-explorer-le-continent-africain-1062117295.html

De plus en plus d'exportateurs et importateurs russes souhaitent "explorer le continent africain"

De plus en plus d’exportateurs et importateurs russes souhaitent "explorer le continent africain"

Perçue comme exportatrice de ressources, de services informatiques et de produits alimentaires, la Russie est toujours la bienvenue en Afrique, observe auprès... 14.09.2023, Sputnik Afrique

L’influence du sommet Russie-Afrique commence déjà à se faire sentir, a jugé auprès de Sputnik Afrique Maxime Tchereсhnev, membre du Conseil général de l'organisation Delovaya Rossiya (Russie d’affaires).Et de citer les chiffres d’un sondage mis en place auprès des exportateurs et importateurs, selon lequel 36% des personnes interrogées "souhaitent explorer le continent africain, ce qui est 1,5 fois plus que les 27% souhaitant entrer dans le monde arabe".Priorités pour l’AfriqueLes pays africains ayant toujours été ouverts à la coopération, ils seront toujours contents d’accueillir une entreprise russe, a poursuivi M.Tcherechnev. Il a expliqué cela par le fait que la Russie est perçue en Afrique en tant qu’exportatrice de produits alimentaires, de services informatiques, de ressources, ainsi qu’importatrice de leurs ressources et de leurs produits agricoles.Une tendance "encourageante"Toujours dans le cadre du forum, un autre membre du Conseil général de Delovaya Rossiya, Achot Danielian, a fait part de discussions actives sur les projets d'investissement potentiels entre la Russie et l’Afrique.Et d’ajouter que la Russie investit principalement dans les pays auxquels elle est liée par des relations traditionnellement amicales, à savoir par exemple la Zambie, le Zimbabwe, la Tanzanie, l’Algérie ou encore l’Égypte.

