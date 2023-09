https://fr.sputniknews.africa/20230914/avec-une-production-record-ce-pays-des-brics-va-devenir-premier-exportateur-mondial-de-mais-1062105360.html

Avec une production record, ce pays des BRICS va devenir premier exportateur mondial de maïs

Déjà premier producteur et exportateur mondial de soja, le Brésil va cette année devenir le premier fournisseur mondial de maïs grâce à une récolte record et... 14.09.2023, Sputnik Afrique

La production brésilienne de maïs doit progresser de 16,6% cette année et atteindre un total de 131,9 millions de tonnes, selon les données publiées par la Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab, publique) dans son dernier rapport de la saison, alors que la récolte est quasiment terminée. La surface totale dédiée à la culture de la céréale, estimée cette saison à 22,3 millions d'hectares (+3,2%), n'a jamais été aussi élevée. Quant à la productivité, elle doit croître de 13%, atteignant même un niveau record dans l'Etat du Mato Grosso (centre-ouest), principal fournisseur du pays, qui enregistre un rendement de 6.898 kg/hectare. Le ministère américain de l'Agriculture (USDA), dans son rapport d'août 2023, estime que les ventes brésiliennes pourraient atteindre 56 millions de tonnes, devant les exportations américaines estimées à 41,3 millions de tonnes. Les Etats-Unis restent en revanche de loin le premier producteur mondial de maïs, avec 348,8 millions de tonnes. Auparavant, le Brésil n'avait atteint la position de premier fournisseur mondial de maïs qu'une seule fois, en 2013. Il fait plus que jamais figure de géant agricole sur la scène mondiale. La production brésilienne de soja enregistre aussi son meilleur résultat historique, avec 154,6 millions de tonnes récoltées cette saison, soit une hausse de 10,9% par rapport au précédent record lors de la saison 2020/2021. La surface dédiée à l'oléagineux a atteint un niveau record de 44 millions d'hectares (+6,2% par rapport à la saison dernière) et la productivité a enregistré son deuxième meilleur résultat, avec un rendement moyen de 3.508 kg/hectare. Selon la Conab, les exportations brésiliennes de soja devraient atteindre 96,9 millions de tonnes cette année, contre 78,7 millions l'an dernier, tandis que l'USDA table sur des exportations de 94 millions de tonnes.

