La Zambie porte un intérêt aux automobiles russes

La Zambie porte un intérêt aux automobiles russes

L’ambassadeur de Zambie en Russie, Shadrek Chingemba Luwita, s’est félicité auprès de Sputnik Afrique de l’intensification des contacts entre les deux pays.Le secteur automobile se dessine comme un des domaines de possible coopération, a précisé le haut diplomate en marge du forum Afrique ouverte qui se déroule actuellement à Moscou.Et d’expliquer que la Zambie aspire à être capable de produire elle-même des accessoires pour les véhicules électriques.S’appuyer "sur les technologies avancées" russesDe surcroît, l’agriculture semble être le secteur où il y a le plus de potentiel pour une coopération bilatérale, car "la question de la sécurité alimentaire est primordiale et concerne toute l’Afrique".Un million d'hectares de terres arables ayant été réservés dans les dix provinces de la Zambie, celle-ci vise "une agriculture commerciale à grande échelle et un développement à plus petite échelle."Projets d’investissements à venirLors du sommet Russie-Afrique, le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie a souligné l'importance d'attirer les investissements dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie de transformation et du tourisme.Shadrek Chingemba Luwita a affirmé recevoir "en moyenne trois ou quatre entreprises presque chaque semaine qui se renseignent sur les possibilités d'investir" en Zambie.Les deux pays tenant actuellement des consultations dans plusieurs domaines, le haut diplomate espère "voir d'ici la fin de l'année un ou deux projets décoller".

