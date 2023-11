https://fr.sputniknews.africa/20231116/ce-pays-africain-et-la-russie-discutent-de-livraisons-de-produits-carnes-1063599648.html

Ce pays africain et la Russie discutent de livraisons de produits carnés

Ce pays africain et la Russie discutent de livraisons de produits carnés

Ayant une forte demande en Algérie, l'agence vétérinaire et phytosanitaire russe Rosselkhoznadzor et le pays africain entretiennent des discussions sur... 16.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-16T20:22+0100

2023-11-16T20:22+0100

2023-11-16T20:22+0100

afrique du nord

maghreb

algérie

russie

international

produits laitiers

viande

viande bovine

rosselkhoznadzor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104144/22/1041442244_0:97:1920:1177_1920x0_80_0_0_eb021168c16bd9bde469500231c82fc1.jpg

Moscou et Alger discutent de la fourniture de viande d’agneau, de poisson et de produits carnés russes en Algérie, a déclaré Artiom Daouchev, assistant du chef de l'agence vétérinaire et phytosanitaire russe Rosselkhoznadzor, lors d'une mission d'affaires des entreprises russes exportatrices de produits agricoles en Algérie.Les sociétés russes peuvent déjà fournir de la viande de bœuf, de volaille, des produits laitiers et des œufs comestibles en Algérie. Des livraisons de produits laitiers en vueDes produits laitiers, principalement du lait en poudre, pourraient bientôt être livrés à l'Algérie, a précisé Artiom Belov, directeur général de l'Union nationale des producteurs de lait. Selon lui, plusieurs producteurs négocient dans ce sens. L'Algérie importe jusqu'à 400.000 tonnes de lait en poudre par an et la Russie peut prendre "une place digne parmi les fournisseurs de ce produit", a, pour sa part, estimé Benhassine Rafik, directeur des achats à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers d'Algérie.Un gros acheteur de grains russesPour la saison d'exportation 2023-2024, la Russie est déjà l'un des principaux fournisseurs de céréales de l'Algérie. D'autant plus que le pays africain occupe la 4e place des acheteurs de blé russe et la 6epour les produits céréaliers en général, selon le président de l'Union russe des exportateurs de céréales, Edouard Zernine.De son côté, le directeur général du Bureau algérien interprofessionnel des céréales, Nasreddine Messaoudi, a exprimé son intérêt pour l'augmentation des achats d'orge et d'autres céréales, ainsi que de produits d'épicerie.

afrique du nord

maghreb

algérie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, algérie, russie, international, produits laitiers, viande, viande bovine, rosselkhoznadzor