https://fr.sputniknews.africa/20240120/lidee-que-paris-na-rien-connu-de-ses-mercenaires-en-ukraine-est-absurde-selon-scott-ritter-1064708516.html

L'idée que Paris n'a rien connu de ses mercenaires en Ukraine est "absurde", selon Scott Ritter

L'idée que Paris n'a rien connu de ses mercenaires en Ukraine est "absurde", selon Scott Ritter

Il est aussi "peu probable qu'un tel nombre de Français se trouvent en Ukraine sans soutien de la part du gouvernement français, et c'est-à-dire que les... 20.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-20T11:55+0100

2024-01-20T11:55+0100

2024-01-20T12:16+0100

scott ritter

russie

ukraine

conflit ukrainien

mercenaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1c/1064346854_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_e35ee2520fefebb272f5dae686ce5ef4.jpg

Il faudra encore identifier les combattants français qui ont été tués, et savoir s'ils étaient "des militaires de carrière, des civils en quête d'aventures ou simplement des mercenaires". D'après l'analyste, certains d'entre eux pourraient être liés à la Légion étrangère française et avoir donné conseil à l'armée ukrainienne.Le 17 janvier, la Russie a annoncé avoir frappé un emplacement de mercenaires étrangers dans la ville ukrainienne de Kharkov. Plus de 60 personnes, dont la plupart des ressortissants français, ont été éliminées et une vingtaine d'autres blessées, selon la Défense russe.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

scott ritter, russie, ukraine, conflit ukrainien, mercenaires