Des mercenaires pour l’Ukraine seraient recrutés dans l'armée française

Des mercenaires pour l'Ukraine seraient recrutés dans l'armée française

19.01.2024

Certains militaires français, compétents dans un domaine particulier, ont été approchés afin de rejoindre des unités de mercenaires en Ukraine, a assuré Xavier Moreau, analyste français, dans une interview à Sputnik Afrique. D'après lui, c’est également le cas dans d'autres armées, notamment polonaise, "qui a fourni énormément de gros bataillons". Selon l’expert, ces mercenaires ont des motivations différentes: - Certains veulent la carrière et l’argent; - Des idéalistes ont avalé le narratif de LCI ou de BFM TV. Par exemple ceux de la Légion internationale; - Des nazis. Ces derniers se montrent clairement sur les réseaux sociaux; - "Des paumés, des gens en rupture de ban qui espèrent démarrer une nouvelle vie dans ces circonstances-là". Le mercenariat est illégal en France. Les mercenaires devraient donc "être arrêtés et jugés" après leur retour dans le pays, or quelquechose de paradoxal survient: "Ils sont entendus par les services de sécurité, mais on ne leur reproche absolument rien". Mais comme la France n’est officiellement pas en guerre avec la Russie, elle ne peut pas faire de commentaires à ce sujet, selon l’analyste.

