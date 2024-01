https://fr.sputniknews.africa/20240119/un-journaliste-francais-dresse-le-profil-des-mercenaires-francais-partis-combattre-en-ukraine-1064691247.html

Qui sont les mercenaires français en Ukraine?

Des néo-nazis, des "idiots utiles", des mercantiles et ceux qui "cherchent l’aventure": voici les profils des combattants français en Ukraine dressés par un... 19.01.2024, Sputnik Afrique

"Sur les 145 que j'ai dans mes listes, 37 d'entre eux sont des néonazis assumés, ou du moins qui se sont montrés avec des tatouages, des croix nazies. Voilà, ce sont des combattants idéologiques qui viennent vraiment dans l'idée de combattre la Russie, de reprendre le vieux combat de la Seconde Guerre mondiale", commence Laurent Brayard, reporter de guerre dans le Donbass, contacté par Sputnik Afrique.Il y a une autre catégorie, qu’il appelle "les idiots utiles", soit des gens endoctrinés par "la propagande occidentale ukrainienne". De plus, il y a ceux qui viennent pour l'argent. Enfin, on trouve des gens "un peu paumés, qui n'ont pas eu une vie très intéressante et qui sont venus chercher l'aventure, la bagarre". Pour eux, la cause n'est pas très importante, poursuit Laurent Brayard.Suite à une frappe survenue le 16 janvier à Kharkov, dans l'est de l'Ukraine, plus de 60 mercenaires étrangers, dont la plupart français, ont été éliminés, une vingtaine d'autres ont été blessés, selon la Défense russe.

