"Des nazis déclarés": un vétéran français sur les mercenaires francophones éliminés en Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20240118/des-nazis-declares-un-veteran-francais-sur-les-mercenaires-francophones-elimines-en-ukraine-1064687622.html

Au lendemain de l'annonce par Moscou de la destruction à Kharkov d'un repaire de mercenaires, dont la plupart étaient des Français, un vétéran franco-russe qui... 18.01.2024, Sputnik Afrique

2024-01-18T21:59+0100

2024-01-18T21:59+0100

2024-01-18T21:59+0100

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/12/1064687456_0:89:1280:809_1920x0_80_0_0_1f6df28fd9443879171c730b2821feb7.jpg

Les mercenaires francophones qui combattent aux côtés de l'armée de Kiev sont des Français, mais aussi des Canadiens "issus des milieux nationalistes radicaux", a déclaré à Sputnik Afrique François Mauld d'Aymée, ancien élève de l'École de Saint-Cyr, qui a fait la guerre dans le Donbass aux côtés des républiques populaires de Donetsk et Lougansk avant d'obtenir la citoyenneté russe.Selon lui, ces hommes "peuvent aisément organiser l'envoi de nouveaux militants depuis les salles de formation qu'ils possèdent à Paris et à Lyon. Ils ont des liens avec Casa Pound en Italie et leur apparition s'inscrira toujours dans la ligne idéologique d'Azov".Il a ainsi commenté les informations de la Défense russe sur la présence de nombreux Français parmi les mercenaires étrangers éliminés le 16 janvier par une frappe de missiles à Kharkov."Une équipe de clowns"Selon lui, les mercenaires francophones présents en Ukraine sont "une équipe de clowns, de toxicomanes, et certains d'entre eux ont une expérience du combat obtenue en Afghanistan ou en Afrique".Cela explique pourquoi ces personnes sont pour la plupart gardées en réserve.Ces gens présentent toujours une menace, mais représentent "un matériau intellectuellement faible […] de la chair à canon, stupide, qui devrait mourir bêtement".Mercenaires français en UkraineLe 17 janvier, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir porté la veille une frappe d'armes de précision sur un point de déploiement provisoire de mercenaires étrangers, principalement des Français, à Kharkov.Quelque 60 combattants ont été tués et 20 autres blessés, selon la Défense. Dans ce contexte, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué ce jeudi 18 janvier l'ambassadeur de France Pierre Lévy.Le Quai d’Orsay a nié la présence de Français dans les rangs de l'armée ukrainienne. Toutefois, l'ancien aviateur militaire Xavier Tytelman a raconté le 17 janvier à la chaîne de télévision LCI avoir contacté plusieurs groupes de Français en Ukraine après la frappe russe sur Kharkov et assuré qu’ils étaient tous sains et saufs.Selon la chaîne de télévision TF1, environ 60 ou 70 personnes de nationalité française ainsi que 200 à 300 personnes ayant la double nationalité se trouvent en Ukraine.

2024

